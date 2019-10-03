Путин освободил от должности главу ФСИН Корниенко
14:02 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить от занимаемой должности: <...> Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.
Читайте также: Борьба за пост директора ФСИН показала масштаб аппаратных интриг
НОВОСТИ
- 15:12 03.10.2019
- Одиннадцать человек скончались в США от редкого вируса, переносимого комарами - ТВ
- 15:00 03.10.2019
- Симоньян прокомментировала слова Навального о чучундриках
- 14:32 03.10.2019
- Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС
- 14:12 03.10.2019
- США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения - конгрессмен
- 13:32 03.10.2019
- Число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз за 8 лет
- 13:20 03.10.2019
- Арктика превращается в геополитическое поле боя - глава МИД Латвии
- 13:05 03.10.2019
- Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за подарок
- 13:00 03.10.2019
- Более 300 россиян находятся в тюрьмах и СИЗО на Украине
- 12:32 03.10.2019
- Около четверти россиян хотели бы встретить Новый год вдали от дома - исследование
- 12:30 03.10.2019
- Москвичи оценят МЭШ в ходе голосования на "Активном гражданине"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать