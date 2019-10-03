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Путин освободил от должности главу ФСИН Корниенко

14:02 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности: <...> Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.

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