Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуации. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 17 сентября совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

"Правительству РФ совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - указано в поручении, срок исполнения которого установлен до 1 марта 2020 года.

