Симоньян прокомментировала слова Навального о чучундриках
15:00 03.10.2019 Источник: НГ-Online
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания оппозиционного политика Алексея Навального об одном из эфиров канала. Оппозиционер, говоря о трансляции RT митинга 29 сентября, использовал такие выражения, как "чучундрики" и "свинобомжи".
«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а всё ещё хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи. Напомнило покойного «Батьку Кондрата» с его незабвенными «сионистами и курощупами», — приводит слова Симоньян сайт канала. Отметим, что "Батькой Кондратом" СМИ иронично называли Николая Кондратенко, который руководил Краснодарский краем в 1997-2001 годах.
Навальный реагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве и прямой трансляции акции на канале Навальный Live.
Напомним, 29 сентября в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл оппозиционный митинг в поддержку фигурантов дела о несанкционированных протестах в российской столице.
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