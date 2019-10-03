Одиннадцать человек скончались в США от редкого вируса, переносимого комарами - ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцать человек в США стали с начала текущего года жертвами восточного лошадиного энцефалита - редкого вируса, переносчиком которого являются комары. Об этом в четверг сообщила телекомпания Си-эн-эн.

По ее сведениям, четыре человека скончались от этого заболевания в штате Мичиган, трое - в Массачусетсе, еще трое - в Коннектикуте и один - в Род-Айленде. Специалисты говорят о небывалой вспышке вируса: согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, "обычно за год выявляется от 5 до 10 случаев подобных заболеваний, из которых только 30% заканчиваются летальным исходом".



"До этого года в Коннектикуте был зафиксирован единичный случай смерти от данного вируса, произошедший в 2013 году", - приводит Си-эн-эн слова главы местного департамента здравоохранения Мэттью Карттера. Как отметили власти штата, "причиной распространения заболевания может быть изменение климата".



Несмотря на то, что для лошадей существует вакцина от этого вида энцефалита, для людей такого средства пока нет, уточнила телекомпания.



Заражение восточным лошадиным энцефалитом приводит к отеку головного мозга, которому предшествуют симптомы, напоминающие простуду: высокая температура, озноб и тошнота.

