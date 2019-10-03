Путин произвел ряд увольнений и назначений в силовых ведомствах

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, указом президента от своих должностей освобождены начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, начальник ГУ МЧС по Республике Коми Александр Князев, руководитель СУ СК РФ по Калининградской области Виктор Леденев, заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области - начальник главного следственного управления Андрей Неупокоев, главный инспектор МВД РФ Эдуард Соболь.



Тем же указом глава государства произвел ряд назначений. В частности, Николай Басов стал начальником ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Юрий Бобкин назначен начальником управления планирования и организационно- аналитического обеспечения ФСИН, Олег Кадочников занял должность замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Кроме того, Дмитрий Ким назначен начальником Сибирского юридического института МВД РФ, Дмитрий Козлов стал начальником ГУ МЧС по Севастополю, Юрий Лымарь назначен начальником главного управления ФСИН по Пермскому краю, а Игорь Ромашкин - начальником управления МВД по Астраханской области.



Также на пятилетний срок на должности руководителей СУ СК по Тверской области и СУ СК по ХМАО - Югре назначены Альберт Кизимов и Михаил Мокшин соответственно, на тот же срок руководителем СУ СК по Смоленской области назначен Анатолий Уханов, а по Курганской области - Богдан Францишко.

