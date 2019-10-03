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В Париже совершено нападение на префектуру, есть жертвы

16:00 03.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Нападавшим на префектуру в центре Парижа оказался её служащий. В результате вооружённого нападения погибли четыре человека. Злоумышленник убит.

Сейчас площадь на острове Сите закрыта для публики. Полиция срочно перевооружает своих служащих. Участок осматривают сапёры, сообщает BFM. Глава французского МВД отменил рабочий визит в Турцию. На место происшествия прибыл премьер-министр.    Говорит Москва

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