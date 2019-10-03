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"Союз МС-12" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане - ЦУП

16:12 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым, астронавтом НАСА Ником Хейгом и представителем Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури совершил посадку", - сказал представитель ЦУП.

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