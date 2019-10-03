Экспертиза признала невменяемым жителя Якутии, называющего себя шаманом

17:12 Источник: Эхо Москвы

Экспертиза признала жителя Якутии, называющего себя шаманом, невменяемым. Об этом сообщает «Правозащита Открытки». Ближайшую неделю юристы хотят провести собственную экспертизу.

Александр Габышев находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Мужчина известен тем, что в течение полугода шел пешком в Москву, где, по его словам, собирался изгонять Путина. Во время путешествия он выступал на протестных митингах и обзавелся отрядом сторонников. Эхо Москвы

