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При пожаре на химзаводе в Тамбове пострадали два человека

17:32 03.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Два человека пострадали при пожаре на химзаводе в Тамбове. У одного из них серьёзные ожоги.

Региональное  подразделение МЧС сообщает, что площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. К этой минуте пожар на заводе «Пигмент» локализован.  Говорит Москва

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