При пожаре на химзаводе в Тамбове пострадали два человека

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Два человека пострадали при пожаре на химзаводе в Тамбове. У одного из них серьёзные ожоги.

Региональное подразделение МЧС сообщает, что площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. К этой минуте пожар на заводе «Пигмент» локализован. Говорит Москва

