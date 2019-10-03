При пожаре на химзаводе в Тамбове пострадали два человека
17:32 03.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Два человека пострадали при пожаре на химзаводе в Тамбове. У одного из них серьёзные ожоги.
Региональное подразделение МЧС сообщает, что площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. К этой минуте пожар на заводе «Пигмент» локализован. Говорит Москва
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