0
0
46
НОВОСТИ

Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

18:00 03.10.2019 Источник: РБК

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Причины отставки в документе не называются.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:17 03.10.2019
Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро
0
0
18:00 03.10.2019
Собянин наградил московских педагогов в преддверии Дня учителя
0
42
17:32 03.10.2019
При пожаре на химзаводе в Тамбове пострадали два человека
0
79
17:12 03.10.2019
Экспертиза признала невменяемым жителя Якутии, называющего себя шаманом
0
114
17:00 03.10.2019
Больные рассеянным склерозом в ряде регионов РФ не смогли получить необходимые препараты
0
128
16:32 03.10.2019
РУСАЛ в третий раз проводит научный фестиваль в Армении и России
0
156
16:12 03.10.2019
"Союз МС-12" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане - ЦУП
0
160
16:00 03.10.2019
В Париже совершено нападение на префектуру, есть жертвы
0
173
15:32 03.10.2019
Путин произвел ряд увольнений и назначений в силовых ведомствах
0
234
15:12 03.10.2019
Одиннадцать человек скончались в США от редкого вируса, переносимого комарами - ТВ
0
258

Возврат к списку