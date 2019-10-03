Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

18:00 Источник: РБК

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.



Причины отставки в документе не называются. РБК

