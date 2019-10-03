Туск заявил, что план Джонсона по Brexit не переубедил ЕС

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза не убедило ЕС. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск по итогам телефонного разговора с Джонсоном.

"Мое сообщение премьер-министру Джонсону: мы по-прежнему открыты, но до сих пор остаемся при своем мнении", - сказал он.

