Туск заявил, что план Джонсона по Brexit не переубедил ЕС
18:40 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза не убедило ЕС. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск по итогам телефонного разговора с Джонсоном.
"Мое сообщение премьер-министру Джонсону: мы по-прежнему открыты, но до сих пор остаемся при своем мнении", - сказал он.
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