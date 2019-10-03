Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро
18:17 03.10.2019
В церемонии открытия центра, кроме мэра Москвы также участвовал зампредседателя правительства РФ Максим Акимов, по мнению которого столичная транспортная система – одна из самых современных в мире. При создании ЕДЦ, в частности, учитывался передовой опыт транспортных операторов, работающих более чем в 30 мегаполисах мира, среди которых Берлин, Вена, Гонконг, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Токио
Собянин сообщил Акимову, что появление ЕДЦ - одно из решений, выполненных в ходе реализации национального проекта по цифровизации. «Мы движемся в рамках большого нацпроекта по цифровизации. Такая гигантская транспортная инфраструктура, как метро, не может обойтись без этих процессов», - сказал градоначальник.
«Я много чего видел. Могу сказать, что это одно из самых интеллектуальных решений, передовых в мире, и здесь собран лучший опыт, который в мире существует», - заявил в свою очередь Акимов.
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