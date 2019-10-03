Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро

18:17

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена, открытый в столице, повысит эффективность работы всех служб подземки и уменьшит количество сбоев в движении поездов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, открытие подобного центра – «большой шаг в развитии управления и с точки зрения качества движения, своевременности, выполнения всех регламентных процедур, безопасности, быстрой ликвидации тех или иных внештатных ситуаций».

В церемонии открытия центра, кроме мэра Москвы также участвовал зампредседателя правительства РФ Максим Акимов, по мнению которого столичная транспортная система – одна из самых современных в мире. При создании ЕДЦ, в частности, учитывался передовой опыт транспортных операторов, работающих более чем в 30 мегаполисах мира, среди которых Берлин, Вена, Гонконг, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Токио

Собянин сообщил Акимову, что появление ЕДЦ - одно из решений, выполненных в ходе реализации национального проекта по цифровизации. «Мы движемся в рамках большого нацпроекта по цифровизации. Такая гигантская транспортная инфраструктура, как метро, не может обойтись без этих процессов», - сказал градоначальник.

«Я много чего видел. Могу сказать, что это одно из самых интеллектуальных решений, передовых в мире, и здесь собран лучший опыт, который в мире существует», - заявил в свою очередь Акимов.

