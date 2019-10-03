0
0
109
НОВОСТИ

Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро

18:17 03.10.2019

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена, открытый в столице, повысит эффективность работы всех служб подземки и уменьшит количество сбоев в движении поездов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, открытие подобного центра – «большой шаг в развитии управления и с точки зрения качества движения, своевременности, выполнения всех регламентных процедур, безопасности, быстрой ликвидации тех или иных внештатных ситуаций».
В церемонии открытия центра, кроме мэра Москвы также участвовал зампредседателя правительства РФ Максим Акимов, по мнению которого столичная транспортная система – одна из самых современных в мире. При создании ЕДЦ, в частности, учитывался передовой опыт транспортных операторов, работающих более чем в 30 мегаполисах мира, среди которых Берлин, Вена, Гонконг, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Токио
Собянин сообщил  Акимову, что появление ЕДЦ - одно из решений, выполненных в ходе реализации национального проекта по цифровизации. «Мы движемся в рамках большого нацпроекта по цифровизации. Такая гигантская транспортная инфраструктура, как метро, не может обойтись без этих процессов», - сказал градоначальник.
«Я много чего видел. Могу сказать, что это одно из самых интеллектуальных решений, передовых в мире, и здесь собран лучший опыт, который в мире существует», - заявил в свою очередь Акимов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 03.10.2019
Казбек Коков единогласно избран главой Кабардино-Балкарии
0
73
18:40 03.10.2019
Туск заявил, что план Джонсона по Brexit не переубедил ЕС
0
119
18:00 03.10.2019
Собянин наградил московских педагогов в преддверии Дня учителя
0
144
18:00 03.10.2019
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
0
148
17:32 03.10.2019
При пожаре на химзаводе в Тамбове пострадали два человека
0
163
17:12 03.10.2019
Экспертиза признала невменяемым жителя Якутии, называющего себя шаманом
0
191
17:00 03.10.2019
Больные рассеянным склерозом в ряде регионов РФ не смогли получить необходимые препараты
0
210
16:32 03.10.2019
РУСАЛ в третий раз проводит научный фестиваль в Армении и России
0
220
16:12 03.10.2019
"Союз МС-12" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане - ЦУП
0
221
16:00 03.10.2019
В Париже совершено нападение на префектуру, есть жертвы
0
235

Возврат к списку