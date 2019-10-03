Неизвестные украли останки Ганди, хранившиеся в штате Мадхья-Прадеш, в день его юбилея
20:00 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неустановленные лица 2 октября украли останки Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии. Как сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си, инцидент произошел в день празднования 150-й годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения.
"В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди", - заявил смотритель мемориала. По его словам, неизвестные также повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово "предатель". Сотрудники местной полиции начали поиски подозреваемых в совершении кражи с целью "нанесения урона национальному единству Индии".
Как подчеркивает Би-би-си, некоторые индийские националисты до сих пор воспринимают Ганди как предателя из- за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.
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