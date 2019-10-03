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РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении - Путин

20:40 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", - сказал он.

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