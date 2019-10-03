РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении - Путин
20:40 03.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".
"Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", - сказал он.
НОВОСТИ
- 21:20 03.10.2019
- В России растет число банкротов
- 20:00 03.10.2019
- Неизвестные украли останки Ганди, хранившиеся в штате Мадхья-Прадеш, в день его юбилея
- 19:20 03.10.2019
- Казбек Коков единогласно избран главой Кабардино-Балкарии
- 18:40 03.10.2019
- Туск заявил, что план Джонсона по Brexit не переубедил ЕС
- 18:17 03.10.2019
- Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро
- 18:00 03.10.2019
- Собянин наградил московских педагогов в преддверии Дня учителя
- 18:00 03.10.2019
- Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
- 17:32 03.10.2019
- При пожаре на химзаводе в Тамбове пострадали два человека
- 17:12 03.10.2019
- Экспертиза признала невменяемым жителя Якутии, называющего себя шаманом
- 17:00 03.10.2019
- Больные рассеянным склерозом в ряде регионов РФ не смогли получить необходимые препараты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать