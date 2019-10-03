В России растет число банкротов
21:20 03.10.2019 Источник: РБК
В январе—сентябре 2019 года российские суды признали банкротами 46,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 53,9%), следует из данных «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Число новых физлиц-банкротов только за девять месяцев превысило значение 2018 года: тогда оно составило 43,9 тыс. человек — максимум за время существования процедуры.
Чаще всего о финансовой несостоятельности заявляют жители Калмыкии, Пензенской и Волгоградской областей. Эти регионы с конца прошлого года входят в тройку лидеров по числу банкротств в пересчете на 100 тыс. жителей. РБК
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