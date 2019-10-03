Первым оштрафованным за курение на балконе может стать житель Ставропольского края
22:40 03.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Житель Ставрополья может стать первым оштрафованным за курение на балконе. Инцидент произошёл в городе Изобильном.
Там местный житель устроил пожар на балконе многоэтажного дома. Площадь возгорания была небольшой, погибших и пострадавших нет. Причина пожара — неосторожность при курении.
Как сообщает региональное управление МЧС, мужчине грозит штраф по закону, вступившему в силу 1 октября. Говорит Москва
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