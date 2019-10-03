Первым оштрафованным за курение на балконе может стать житель Ставропольского края

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Житель Ставрополья может стать первым оштрафованным за курение на балконе. Инцидент произошёл в городе Изобильном.

Там местный житель устроил пожар на балконе многоэтажного дома. Площадь возгорания была небольшой, погибших и пострадавших нет. Причина пожара — неосторожность при курении.



Как сообщает региональное управление МЧС, мужчине грозит штраф по закону, вступившему в силу 1 октября. Говорит Москва

