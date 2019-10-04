Грета Тунберг из-за слов Путина поменяла описание в Twitter
09:00 04.10.2019 Источник: РБК
Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин поделился своим мнением по поводу ее выступления в ООН.
«Добрый, но плохо информированный подросток», — такое описание теперь отображается в аккаунте Тунберг.
Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу речи шведской экоактивистки. Президент назвал Тунберг доброй и искренней девочкой, добавив при этом, что взрослые должны оградить детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность». РБК
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