Минобороны РФ сообщило об отслеживании свыше 30 ракетных пусков в 2019 году

11:00 Источник: Интерфакс

Более 30 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения отслежены в 2019 году космическими войсками РФ, сообщили в Минобороны России.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ в связи с отмечаемым 4 октября Днем космических войск РФ.



В Минобороны заявили, что в 2019 году специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружили и приняли на сопровождение около 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования более 200 космических объектов.



Кроме того, сообщили военные, в текущем году было выдано 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

