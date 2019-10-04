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Госдума временно переедет в Дом союзов

09:20 04.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Госдума временно переедет в Дом союзов на Большой Дмитровке. Это связано с предстоящей реконструкцией здания на Охотном ряду. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Помимо аппарата Госдумы, в Дом союзов переедут подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и организации, подведомственные Управделами президента. Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что на аренду новых помещений в 2020–2021 годах из бюджета будет расходоваться по 32 млн рублей в месяц.

«КоммерсантЪ» в начале года писал, что на реконструкцию здания Госдумы потратят почти 3,5 млрд. руб. По сведениям издания, планируется перестроить зал заседаний, крышу, здания, а также столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.  Эхо Москвы

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