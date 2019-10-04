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Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1,4 тыс. метров - МЧС

09:05 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение кровли на площади 1,4 тыс. кв. метров произошло в помещении горящего склада в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Обрушение кровли на площади 1400 кв. м", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 3,9 тыс. кв. метров.

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