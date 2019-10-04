РФ предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН

10:00 Источник: РБК

Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи ООН из-за того, что США не выдали въездные визы членам российской делегации. До тех пор, пока вопрос с визами не будет решен, работу комитета нужно перевести в формат неформальных консультаций, считает первый заместитель посптреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Пока «визовый вопрос» остается подвешенным мы предлагаем взять «техническую» (или процедурную) паузу для его урегулирования в срочном порядке», — заявил Полянский. Россия готова возобновить сессию после того, как все члены делегации получат необходимые документы, добавил он. РБК

