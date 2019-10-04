Одобрение "Северного потока-2" больше не затягивается Данией на политическом уровне - источник

10:20 Источник: Известия

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта. Дания — единственная страна, по-прежнему не давшая зеленый свет на строительство газопровода, готового уже на 80%. Однако все связанные с этим процессы вышли на финишную прямую.

— Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды. На том этапе они что могли затянуть, затягивали. В конце июня ее отозвали. Но в случае с поданными в июле заявками речь идет о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может. Сейчас это чисто административный процесс и он находится на финишной прямой, — рассказал «Известиям» один из осведомленных собеседников.



Дополнительным аргументом в пользу одобрения Копенгагеном «Северного потока – 2» эксперты считают экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем месторождении Дании. Последний фактор заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.

