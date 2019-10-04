Голосование о программе реновации стартовало на "Активном гражданине"
09:22 04.10.2019
Жители Москвы смогут высказать свое мнение по поводу программы реновации в ходе голосования, которое стартовало на сайте городских опросов "Активный гражданин".
Голосующие смогут ответить на 4 вопроса. В первую очередь, им предлагается оценить срок реализации программы. Затем москвичам предложат сообщить об их отношении к покупке квартир в кварталах реновации. В третьем вопросе предложено спрогнозировать, как может повлиять программа реновации на комфортность жизни в районе. При ответе на четверый вопрос москвичи сообщат, живут ли они в доме, который входит в программу реновации.
Напомним, в программу реновации жилищного фонда Москвы, утвержденную в 2017 году, включены 5173 жилых дома во всех округах мегаполиса.
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