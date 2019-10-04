Первый в истории МКС полностью российский экипаж "Союза" намечено отправить осенью 2020 г.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" может отправиться к МКС осенью 2020 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

До этого полностью российский экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир". Тогда на пилотируемом корабле "Союз ТМ-30" в космос отправились Сергей Залетин и Александр Калери.



"У нас в следующем году будет один пуск, где два [российских космонавта], а потом будет три", - сказал Крикалев, уточнив, что "один [запуск будет] весной (апрель или март), другой - осенью".

