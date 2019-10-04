На "Активном гражданине" открылось голосование по благоустройству парков

11:28

Москвичи могут оценить результаты модернизации столичных парков в ходе голосования на портале онлайн-опросов "Активный гражданин". На первом этапе участники голосования смогут выбрать парк, который планируют оценить, на втором - поставить определенную оценку результатам благоустройства. Оценивать можно будет парки, в которых благоустроительные работы были завершены в 2017-2018 гг.

В списке зеленых территорий Черкизовский парк, парк Победы в Зеленограде, парк «Академический», усадьбы Люблино и Михалково, парк «Сад будущего», зона отдыха «Левобережный», парк «Братеевская пойма», парк 50-летия Октября, парк «Ходынское поле», ландшафтный парк «Митино», парк имени Святослава Федорова, парк в пойме реки Битцы, парк «Тюфелева роща», парк 850-летия Москвы.

Нужно отметить, что благоустройство парковых зон в мегаполисе продолжается. В нынешнем году были благоустроены 139 парков, зеленых зон и водных объектов, всего в рамках программы “Мой район” до конца года планируется благоустроить 161 территорию.

