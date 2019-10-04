На "Активном гражданине" открылось голосование по благоустройству парков
11:28 04.10.2019
В списке зеленых территорий Черкизовский парк, парк Победы в Зеленограде, парк «Академический», усадьбы Люблино и Михалково, парк «Сад будущего», зона отдыха «Левобережный», парк «Братеевская пойма», парк 50-летия Октября, парк «Ходынское поле», ландшафтный парк «Митино», парк имени Святослава Федорова, парк в пойме реки Битцы, парк «Тюфелева роща», парк 850-летия Москвы.
Нужно отметить, что благоустройство парковых зон в мегаполисе продолжается. В нынешнем году были благоустроены 139 парков, зеленых зон и водных объектов, всего в рамках программы “Мой район” до конца года планируется благоустроить 161 территорию.
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