Исследование выяснило, какой заработок нужен россиянам для счастья

11:32 Источник: Эхо Москвы

Россиянам, чтобы быть счастливыми, в среднем нужен заработок в 161 тысячу рублей в месяц. Соответствующее исследование проведено порталом по поиску работы Superjob.

Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысячу и 138 тысяч рублей соответственно. У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам — для полного счастья им необходимо 212 тысяч рублей ежемесячно. Самые невысокие требования по зарплате в Липецке, Кирове и Оренбурге — около 120 тысяч рублей. Эхо Москвы