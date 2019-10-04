Исследование выяснило, какой заработок нужен россиянам для счастья
11:32 04.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Россиянам, чтобы быть счастливыми, в среднем нужен заработок в 161 тысячу рублей в месяц. Соответствующее исследование проведено порталом по поиску работы Superjob.
Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысячу и 138 тысяч рублей соответственно. У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам — для полного счастья им необходимо 212 тысяч рублей ежемесячно. Самые невысокие требования по зарплате в Липецке, Кирове и Оренбурге — около 120 тысяч рублей. Эхо Москвы
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