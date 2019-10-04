Приговор блогеру Синице, осужденному за экстремизм, вступил в силу

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в пятницу признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда в отношении Синицы - без изменения", - огласила постановление судья.

