В Иране задержана российская журналистка

12:05 Источник: Интерфакс

Посольство РФ в Тегеране в курсе задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране, выясняет детали этой ситуации, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

"Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - сказал Ганенко в пятницу "Интерфаксу".



Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум", - написал он.

