В Иране задержана российская журналистка
12:05 04.10.2019 Источник: Интерфакс
Посольство РФ в Тегеране в курсе задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране, выясняет детали этой ситуации, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.
"Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - сказал Ганенко в пятницу "Интерфаксу".
Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана.
По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум", - написал он.
НОВОСТИ
- 12:32 04.10.2019
- Россиянам анонсировали рост цен на продукты
- 12:20 04.10.2019
- Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы
- 12:00 04.10.2019
- Приговор блогеру Синице, осужденному за экстремизм, вступил в силу
- 11:32 04.10.2019
- Исследование выяснило, какой заработок нужен россиянам для счастья
- 11:28 04.10.2019
- На "Активном гражданине" открылось голосование по благоустройству парков
- 11:20 04.10.2019
- Эксперты подсчитали стоимость выбрасываемых россиянами продуктов
- 11:05 04.10.2019
- Первый в истории МКС полностью российский экипаж "Союза" намечено отправить осенью 2020 г.
- 11:00 04.10.2019
- Минобороны РФ сообщило об отслеживании свыше 30 ракетных пусков в 2019 году
- 10:32 04.10.2019
- Треть россиян готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем - опрос
- 10:20 04.10.2019
- Одобрение "Северного потока-2" больше не затягивается Данией на политическом уровне - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать