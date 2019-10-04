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Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы

12:20 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах и предлагает распространить его на все субъекты РФ.

"Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы", - сказала Матвиенко.

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