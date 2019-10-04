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В Кремле назвали условие возобновления авиасообщения с Грузией

13:00 04.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией. По словам представителя Кремля, это случится только после очевидного улучшения отношений между двумя странами, когда станет понятно, что возврата «в агрессивное русло» не произойдёт.

Дмитрий Песков отметил, что уже есть первые примеры — это встреча министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке. Это позитивный факт, добавил пресс-секретарь президента.

Также представитель Кремля сказал, что правительство сейчас обсуждает с авиакомпаниями компенсации за запрет полётов в Грузию.  Говорит Москва

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