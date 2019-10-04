Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года
13:32 04.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
К концу 2022 года Польша планирует полностью отказаться от российского газа. Новыми поставщиками могут стать США и Катар, сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, отмечает PolskieRadio.
Он признал, что пока больше всего газа страна получает из России, но после 2022 года эта проблема будет решена, а весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления. Альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe. Первый сможет давать до 7,5 миллиарда кубометров в год, по второму из Норвегии будет поставляться еще восемь миллиардов. Росбалт
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