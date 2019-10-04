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НОВОСТИ

Директор "Ленкома" Варшавер получит полномочия художественного руководителя театра

14:12 04.10.2019

Театр "Ленком" в Москве не будет привлекать на работу нового художественного руководителя после смерти Марка Захарова. Полномочия по развитию творческой части после внесения изменений в устав театра получит его действующий директор Марк Варшавер.

"Я остался в той же должности, но к моим обязанностям будут добавлены полномочия по поиску режиссеров, пьес и другие творческие задачи", - сообщил в пятницу ТАСС Варшавер.

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