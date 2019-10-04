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Патрушев сообщил о предотвращении терактов в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже

14:32 04.10.2019 Источник: Эхо Москвы

За этот год в России предотвращены четыре теракта: в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, задержаны более 150-ти человек, причастных к террористической деятельности. Он отметил, что растет вовлеченность в эту деятельность мигрантов.  Эхо Москвы

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