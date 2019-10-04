Патрушев сообщил о предотвращении терактов в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже

14:32 Источник: Эхо Москвы

За этот год в России предотвращены четыре теракта: в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, задержаны более 150-ти человек, причастных к террористической деятельности. Он отметил, что растет вовлеченность в эту деятельность мигрантов. Эхо Москвы