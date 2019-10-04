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Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира

15:00 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Об этом сообщила в пятницу организация KidsRights, являющаяся учредителем премии.

"Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо, - отметил основатель KidsRights и председатель экспертного комитета Марк Дулларт. - Поэтому они законные победители Международной детской премии мира".

"Я в долгу перед вами, - отметил со своей стороны архиепископ и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, являющийся покровителем премии и организации, в личном послании лауреатам. - Ваши мощные послания пропитаны энергией и непоколебимой верой, что дети должны определять свое будущее. Вы настоящие реформаторы, которые наглядно продемонстрировали, что дети могут менять этот мир".

В этом году экспертный комитет рассмотрел 137 заявки из 56 стран. Торжественная церемония вручения награды пройдет в Гааге 20 ноября во Всемирный день ребенка. Премия, ставшая глобальным феноменом и охватывающая 1,2 млрд человек по всему миру, будет вручаться в пятнадцатый раз подряд.

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