Треть россиян ждет финансовой помощи от детей после выхода на пенсию - опрос
15:32 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти треть опрошенных россиян (31%) рассчитывает на финансовую поддержку со стороны своих детей после выхода на пенсию, чаще всего на помощь рассчитывают неработающие россияне (36%), свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра НАФИ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
"Каждый третий россиянин (31%) рассчитывает на материальную помощь со стороны детей после выхода на пенсию", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что в 2019 году выросла доля тех, кто не полагается на детей (69%). Неработающие россияне (36%) и женщины (34%) чаще других ожидают помощи от детей в будущем, реже всех надеются на помощь детей мужчины (74%) и работающие россияне (72%).
По результатам исследований НАФИ, большинство россиян (77%) считает, что помогать пожилым людям должны их родственники. На помощь со стороны государства (органов соцзащиты) рассчитывает 42% опрошенных. Каждый пятый (21%) полагается на друзей и соседей, 17% считают, что помощь пожилым должны оказывать волонтеры и добровольцы.
Опрос проводился в августе 2019 года среди 1600 человек старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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