В России предлагают создать памятник школьному библиотекарю
16:00 04.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Ассоциация школьных библиотек предлагает создать первый памятник школьному библиотекарю. По словам главы организации Татьяны Жуковой, труд этих людей не на виду, но именно благодаря им школьники получают важный литературный багаж. Она сослалась на опыт Дании, где такой памятник есть. Эхо Москвы
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