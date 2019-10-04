Силы ЛНР сбили украинский дрон
16:12 04.10.2019 Источник: Интерфакс
Силы противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сбили в районе населенного пункта Счастье в Донбассе беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.
Как сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы военного ведомства ЛНР Яков Осадчий, 3 октября беспилотник украинских военных типа "квадрокоптер" двигался со стороны населенного пункта Счастье в направлении Веселей Горы и "был сбит прицельным огнем из стрелкового оружия".
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