0
0
67
НОВОСТИ

Цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе - Новак

16:32 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена транзита газа через Украину будет определяться в соответствии с европейским законодательством. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью радиостанции Business FM.

"В соответствии с европейским законодательством цена транзита будет определяться в соответствии с этим законодательством. И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, как это было ранее, это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 04.10.2019
Посол Ирана вызван в МИД из-за задержания российской журналистки
0
30
16:12 04.10.2019
Силы ЛНР сбили украинский дрон
0
106
16:00 04.10.2019
В России предлагают создать памятник школьному библиотекарю
0
121
15:32 04.10.2019
Треть россиян ждет финансовой помощи от детей после выхода на пенсию - опрос
0
139
15:12 04.10.2019
Медиа-атака со стороны США не ослабевает и ведется постоянно - Песков
0
173
15:00 04.10.2019
Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира
0
177
14:32 04.10.2019
Патрушев сообщил о предотвращении терактов в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже
0
224
14:12 04.10.2019
Директор "Ленкома" Варшавер получит полномочия художественного руководителя театра
0
228
14:00 04.10.2019
После стрельбы на заводе в Краснодарском крае задержаны несколько человек
0
249
13:32 04.10.2019
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года
0
257

Возврат к списку