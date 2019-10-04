Цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе - Новак
16:32 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена транзита газа через Украину будет определяться в соответствии с европейским законодательством. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью радиостанции Business FM.
"В соответствии с европейским законодательством цена транзита будет определяться в соответствии с этим законодательством. И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, как это было ранее, это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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