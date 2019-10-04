Посол Ирана вызван в МИД из-за задержания российской журналистки
17:00 04.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В МИД России вызван посол Ирана в Москве. Это связано с поступившей информацией о том, что в Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик. По некоторым данным, ей предъявили обвинения в работе на израильские спецслужбы и отобрали паспорт.
Юлия Юзик прилетела в Тегеран в гости к знакомому, рассказал«Эху Москвы» ее бывший муж Борис Войцеховский. Войцеховский подтвердил, что связи с Юлией сейчас нет.
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