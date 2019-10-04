В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет - WP

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень безработицы в США в сентябре достиг рекордно низкого показателя с декабря 1969 года и составил 3,5%. Об этом сообщает в пятницу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на данные Министерства труда США.

Согласно этим сведениям, в сентябре в США было создано 136 тыс. рабочих мест, что в целом является небольшим показателем, однако при этом уровень безработицы снизился до 3,5%.