В Якутии нашли первый в мире алмаз-матрешку
17:40 04.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В России нашли первый в мире алмаз-матрешку. Внутри драгоценного камня, обнаруженного на одном из месторождений в Якутии, свободно перемещается алмаз поменьше. Об этом сообщает компания Алроса. Исследователи выдвигают две основные гипотезы появления такого камня: либо в процессе роста алмаз был захвачен другим минералом, который затем растворился, либо алмаз рос настолько быстро, что появилась прослойка вещества, которая также затем исчезла. Будет ли уникальный камень выставлен на продажу – не уточняется. Эхо Москвы
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