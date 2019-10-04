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Основанием для дальнейших обсуждений по Brexit могут стать новые предложение от Лондона - Рютте

18:30 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые предложения Великобритании по условиям выхода из Европейского союза "в лучшем случае могут служить основанием для дальнейших обсуждений". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Эти предложения вызывают много вопросов, поэтому мы должны будем обсудить их, - отметил он. - Мы не можем просто взять и согласиться на них".

В среду британский премьер Борис Джонсон передал главе Еврокомиссии новые предложения Лондона по североирландской границе. Предложения представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.


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