Основанием для дальнейших обсуждений по Brexit могут стать новые предложение от Лондона - Рютте
18:30 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые предложения Великобритании по условиям выхода из Европейского союза "в лучшем случае могут служить основанием для дальнейших обсуждений". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Эти предложения вызывают много вопросов, поэтому мы должны будем обсудить их, - отметил он. - Мы не можем просто взять и согласиться на них".
В среду британский премьер Борис Джонсон передал главе Еврокомиссии новые предложения Лондона по североирландской границе. Предложения представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.
НОВОСТИ
- 17:40 04.10.2019
- В Якутии нашли первый в мире алмаз-матрешку
- 17:12 04.10.2019
- В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет - WP
- 17:00 04.10.2019
- Посол Ирана вызван в МИД из-за задержания российской журналистки
- 16:32 04.10.2019
- Цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе - Новак
- 16:12 04.10.2019
- Силы ЛНР сбили украинский дрон
- 16:00 04.10.2019
- В России предлагают создать памятник школьному библиотекарю
- 15:32 04.10.2019
- Треть россиян ждет финансовой помощи от детей после выхода на пенсию - опрос
- 15:12 04.10.2019
- Медиа-атака со стороны США не ослабевает и ведется постоянно - Песков
- 15:00 04.10.2019
- Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира
- 14:32 04.10.2019
- Патрушев сообщил о предотвращении терактов в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать