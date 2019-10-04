Вопрос размещение ракет средней и меньшей дальности на Кубе РФ не рассматривает - замглавы МИД
19:30 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Гавана не обсуждают вопрос размещения российских ракет средней и меньшей дальности на Кубе. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Нет, мы такую тему не обсуждали. Нет никаких оснований ее рассматривать", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Замминистра напомнил о существовании моратория на неразвертывание такого рода систем до тех пор, пока "не появятся американские системы". "Ничего сейчас в этом плане не изменилось, никаких даже близко обсуждений этого сюжета в ходе визита [премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу] не было", - подчеркнул Рябков.
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