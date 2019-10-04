Делом о невыдачи виз делегатам из РФ для участия в заседании по разоружению занимается ООН
20:30 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН находится в контакте с властями России и США относительно невыдачи виз российским делегатам для участия в мероприятиях всемирной организации. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В четверг стало известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.
"Как я уже говорил, Российская Федерация уведомила нас о ситуации, мы активно работаем с российскими представителями, а также с властями принимающей страны", - сказал он.
В связи с этой ситуацией первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву. Отвечая на просьбу прокомментировать это предложение, Дюжаррик заявил, что "решение о том, где проводить встречи принимают сами страны - члены, секретариат ООН не имеет отношения к принятию таких решений".
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