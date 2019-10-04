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Мексика: Более 20 тыс человек заболели лихорадкой денге, из них 72 скончались

22:15 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкий рост заболеваемости лихорадкой денге отмечен в Мексике в текущем году. С января по октябрь она была диагностирована у 20,9 тыс. человек, из них 72 скончались. Такие данные министерства здравоохранения обнародовала в пятницу газета "Миленио".

Для сравнения, в 2018 году за тот же период времени было выявлено 2,4 тыс. случаев заболевания, его жертвами стали 34 человека. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в этом году наблюдается в юго-восточном штате Веракрус, где заболели свыше 6 тыс. человек.


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