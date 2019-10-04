Мексика: Более 20 тыс человек заболели лихорадкой денге, из них 72 скончались
22:15 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резкий рост заболеваемости лихорадкой денге отмечен в Мексике в текущем году. С января по октябрь она была диагностирована у 20,9 тыс. человек, из них 72 скончались. Такие данные министерства здравоохранения обнародовала в пятницу газета "Миленио".
Для сравнения, в 2018 году за тот же период времени было выявлено 2,4 тыс. случаев заболевания, его жертвами стали 34 человека. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в этом году наблюдается в юго-восточном штате Веракрус, где заболели свыше 6 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 22:45 04.10.2019
- В Алжире прошли манифестации с требованием смены власти и проведения честных выборов - СМИ
- 22:30 04.10.2019
- На гастроли в США отправилась балетная труппа Мариинского театра
- 21:30 04.10.2019
- В РФ будет применять опыт ФРГ по переработке и утилизации отходов - зампред правительства
- 20:30 04.10.2019
- Делом о невыдачи виз делегатам из РФ для участия в заседании по разоружению занимается ООН
- 19:30 04.10.2019
- Вопрос размещение ракет средней и меньшей дальности на Кубе РФ не рассматривает - замглавы МИД
- 18:30 04.10.2019
- Основанием для дальнейших обсуждений по Brexit могут стать новые предложение от Лондона - Рютте
- 17:40 04.10.2019
- В Якутии нашли первый в мире алмаз-матрешку
- 17:12 04.10.2019
- В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет - WP
- 17:00 04.10.2019
- Посол Ирана вызван в МИД из-за задержания российской журналистки
- 16:32 04.10.2019
- Цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе - Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать