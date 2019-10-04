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На гастроли в США отправилась балетная труппа Мариинского театра

22:30 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Балет Мариинского театра отправился в пятницу в США на гастроли, которые продлятся целый месяц и пройдут в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе театра.

"Это будет один из самых продолжительных туров сезона, который начнется 5 октября и завершится 3 ноября. Спектакли пройдут на сцене Нью-Йоркского Сити-Центра, в Кеннеди- центре (Вашингтон), Центре исполнительских искусств Сегерстрома (Коста-Мeса), Лос-Анджелесском музыкальном центре и в Зеллербах-холле в Беркли", - рассказали в пресс- службе.

Вопреки традиции гастроли откроются 5 и 6 октября не с классики, а двумя показами дебютного балета солиста Мариинского театра Александра Сергеева "Не вовремя" на музыку Эйтора Вила-Лобоса на фестивале современного танца "Fall for Dance" в Нью-Йорке.


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