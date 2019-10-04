В Алжире прошли манифестации с требованием смены власти и проведения честных выборов - СМИ

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые мирные манифестации протеста прошли в пятницу в столице и многих других городах Алжира. По данным информационного портала "Тэ-эс-а" (TSA, Tout sur l'Algrie), тысячи людей потребовали смены политического режима и немедленного ухода от власти представителей нынешнего руководства страны, осуществления коренной реформы политической системы, проведения честных и прозрачных выборов, решительной борьбы с коррупционерами, обеспечения демократических прав и свобод.

Помимо столицы шествия и митинги состоялись в Аннабе, Беджайе, Бискре, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Сиди-Бель-Аббесе, Тиарете, Тизи-Узу, Тлемсене, Шлефе и других крупных и средних населенных пунктах. В них приняли участие активисты оппозиционных партий и движений, члены профсоюзов, молодежных и правозащитных организаций.

"Долой режим! Освободите политических заключенных! Нет выборам с участием банды (так оппозиция называет представителей правящей верхушки - прим. ТАСС)! Мы завоюем нашу свободу мирным путем!", - скандировали тысячи алжирцев в 33-ю подряд "пятницу гнева" в разных частях страны. По мнению участников манифестаций, "граждане имеют право выражать политические взгляды без страха попасть под репрессии", говорится в материале "Тэ-эс-а".



