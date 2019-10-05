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НОВОСТИ

Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения

08:30 05.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения. Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета «Россия — страна возможностей». Президент поинтересовался у участника встречи замглавврача одной из клиник Петербурга Владимира Остроменского, сможет ли отрасль работать в таком формате. В качестве примера Путин привел известный государственный холдинг. 

Врач ответил утвердительно, добавив, что самым большим капиталом такой госкорпорации должна быть «человекоориентированность».

Летом Путин уже говорил о необходимости реформировать сферу здравоохранения. Тогда он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по модернизации первичной системы отрасли.  Эхо Москвы

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