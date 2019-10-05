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На фоне скандала снизился предвыборный рейтинг Байдена

08:40 05.10.2019 Источник: Российская газета

Рейтинг главного соперника Дональда Трампа и ведущего кандидата на пост президента США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена снизился почти до минимальной отметки с начала его вступления в предвыборную гонку. Об этом свидетельствуют данные соцопросов.

Согласно подсчетам Real Clear Politics, в начале октября Байден, который оставался лидером среди демократов, пользовался поддержкой 26,2% респондентов, что на 0,2% выше, чем в июле. Для сравнения - на момент начала кампании в апреле 2019 года этот показатель составлял 30,3%, а на пике (в мае) доходил до 41,4%, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, снижение популярности Байдена началось с 23 сентября: тогда рейтинг Байдена оценивался в 30,2%. Однако уже 24 сентября демократы в палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа. С этого дня популярность бывшего вице-президента пошла на спад, несмотря на активную поддержку ряда ведущих СМИ страны. "РГ"

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