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НОВОСТИ

В Иркутской области катер врезался в берег

08:50 05.10.2019

4 октября вечером в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили, что катер класса «Байлайнер» врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. К месту направили сотрудников пожарно-спасательной службы.

Установлено, что на борту судна находились пятеро. Из-за столкновения катера с берегом один человек погиб, трое получили травмы, их госпитализировали. Еще один участник происшествия не пострадал.  irk.ru

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