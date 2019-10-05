В Иркутской области катер врезался в берег

08:50

4 октября вечером в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили, что катер класса «Байлайнер» врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. К месту направили сотрудников пожарно-спасательной службы.

Установлено, что на борту судна находились пятеро. Из-за столкновения катера с берегом один человек погиб, трое получили травмы, их госпитализировали. Еще один участник происшествия не пострадал. irk.ru

